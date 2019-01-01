رئيس الفيفا يُهنئ الأهلي بلقب الدوري الـ41

قناة النادي أعلنت الأمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم النادي الأهلي بتتويجه بلقب الدوري المصري لموسم 2018-2019.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري بعد صراع شرس مع الزمالك وبيراميدز، وقد حقق الفريق عودة هائلة في مشوار البطولة، إذ كان متأخرًا عن الصدارة بفارق 8 نقاط ولكنه أنهى البطولة متفوقًا على وصيفه بنفس العدد.

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وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن إنفانتينو وجه التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين على ما حققوه من إنجاز بالاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الرابع تواليًا.

وخص الرجل الإيطالي مجلس إدارة النادي الأحمر بالتهنئة والشكر على دوره في نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم وتعزيز قيمة اللعبة التي توحب كل شعوب العالم.

يُذكر أن اللقب الأخير هو الـ41 في تاريخ الأهلي فيما يخص بطولة الدوري المصري، ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة فريق "إطلع بره" السوداني في افتتاح مشواره في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد.