الزمالك

أمير مرتضى منصور: الزمالك وجه الشكر لي، شكرًا للجميع وأعد بعودة أقوى

تامر أبو سيدو
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أمير مرتضى
المشرف العام على الكرة يؤكد رحيله

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك رحيله عن منصبه، موضحًا أنه تم توجيه الشكر له صباح اليوم الأحد.

نجل رئيس النادي تولى مهام منصبه في يوليو 2018، وقد حقق الزمالك في ظل وجوده 5 بطولات أبرزها كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كانت عدة مصادر قد تحدثت عن اجتماع أمير مع اللاعبين بعد نهاية مران اليوم والذي أبلغهم خلاله بقراره وسط أجواء من الود والاحترام المتبادل.

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    نجل الرئيس أكد رحيله عبر حسابه الرسمي على تويتر، موجهًا الشكر لوالده رئيس النادي مرتضى منصور وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجماهير، كما وعد بعودة أقوى للزمالك مستقبلًا.

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