ملف نادي القرن، إزالة لافتات الرموز والفيديو المسرب .. مرتضى منصور يكشف التطورات

رئيس الزمالك يتحدث عن العديد من النقاط

تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك في الكثير من الملفات المهمة على هامش اجتماعه مع قادة الصفحات والمجموعات الخاصة بالفريق في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي عُقد اليوم في النادي.

منصور بدأ حديثه بالتأكيد على أن الفيديو المسرب له والذي يُظهره يُكيل الشتائم لعدد من الأشخاص مفبرك، مطالبًا النائب العام بالخروج وإعلان عكس ذلك إن ثبت.

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مضيفًا حسبما نقل الموقع الرسمي للزمالك "لو كنت أتحدث بالكذب أو بالباطل النائب العام المحترم يخرج علينا ببيان رسمي ينفي كل هذه الأمور، ذلك الضابط القطري قال لي أكثر من مرة بأني سوف أوصل إلى نبرة صوتك وسأقوم بعمل حرب ضدك من جميع الطرق".

أضاف "قام بإرسال رسالة على هاتفي قائلًا "الحمد لله الفتنة اشتعلت"، ومن هنا أقول للخطيب لن أسمح بعمل الفتنة في مصر، وأقول لجماهير نادي الزمالك المحترمين لا تنجرفوا خلف هذه المهاترات".

تابع"تلقيت بعض الرسائل المسيئة لشخصي من أشخاص غير محترمين، الهاتف بجميع الرسائل تم إرساله إلى مباحث الإنترنت، من أجل إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخطئ والقانون واضح في مثل هذه الأمور والسب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عقوبته الحبس لمدة ثلاث سنوات، لذلك أحذر جميع الأهالي من مراجعة هواتف أبنائهم قبل أن يأتوا يتوسلون إلينا بالتنازل".

وعن لقب نادي القرن الذي يُطالب به الزمالك بعدما منحه الاتحاد الأفريقي منذ عام 2000 إلى النادي الأهلي، قال مرتضى "بغض النظر عن حكم المحكمة، نحن سنعتبر الزمالك هو نادي القرن الحقيقى. ملف نادي القرن سيتم مراجعته بشكل نهائي خلال ساعات من خلال محاميين دوليبن، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية يوم الأحد المقبل".

وأخيرًا أكد رئيس الزمالك أنه لم يرفع أي لافتة باسم أي من رموز النادي من الحدائق والمباني الموجودة في مقره، وخاصة الموجودة باسمي حازم إمام وحسن شحاته.

يُشار إلى أن الزمالك يتواجد حاليًا في معسكر مغلق في برج العرب استعدادًا لعودة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.