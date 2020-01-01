مرتضى منصور يمنع الحديث عن الخطيب ويعد جمهور الزمالك بمفاجأة "ستهز" مصر رياضيًا

مفاجآت رئيس الزمالك لا تنتهي

وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جمهور الفريق بالكشف خلال الأيام القادمة عن مفاجأة ستهز مصر رياضيًا على حد وصفه.

الرئيس تحدث أمس لقناة ناديه الرسمية قائلًا "أقول لجمهور الزمالك انتظروا مفاجأة كبرى، سأعلن عن المفاجأة خلال الأيام القادمة لكن أتمنى أن يتم الأمر بنجاح أولًا".

أضاف "المفاجأة ستهز مصر بأكملها رياضيًا".

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ولم يُفصح مرتضى منصور عن ماهية المفاجأة الجديدة، وإن كانت خاصة بفريق كرة القدم أم النادي بشكل عام، علمًا أنه كان قد وعد بمفاجأة كبرى يوم 9 يوليو الماضي وانتهى الأمر بالكشف عن طلب تسجيل علامة تجارية خاصة بنادي القرن الحقيقي في وزارة التموين.

وطلب الرئيس خلال تصريحاته لقناة الزمالك جميع الحاضرين فيها عدم الحديث عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أبدًا، سواء خيرًا أم شرًا، مشيرًا إلى أنه سيتحدث عنه ويُوجه له رسائله الخاصة عبر حساباته على السوشيال ميديا وبعيدًا عن قناة النادي الرسمية خوفًا من تأثرها سلبًا.

وأخيرًا أكد منصور أن عائد بيع عضويات النادي الجديدة في مقر أكتوبر تجاوزت الـ80 مليون جنيه مصري، ووعد جماهير القلعة البيضاء ببناء مقر عالمي للزمالك.

يُشار إلى أن الزمالك يتواجد حاليًا في معسكر مغلق في برج العرب استعدادًا لعودة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.