الساعاتي مقابل الـ6-1 ...مرتضى منصور يُهدد قناة الأهلي

رئيس الزمالك يتحدث كذلك عن الفيديو المسرب

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قناة النادي الأهلي بتقديم برنامج اسمه "الساعاتي" في حال أقدمت الأخيرة على إذاعة برنامج بعنوان "6-1".

وكانت أخبارًا قد انتشرت خلال الساعات الأخيرة حول نية المسؤولين عن قناة النادي الأهلي إذاعة برنامج باسم "6-1" ضمن خطة تطوير القناة الجديدة المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

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ويرمز اسم البرنامج إلى مباراة القمة الشهيرة بين الأهلي والزمالك عام 2001 والتي انتهت لصالح الأحمر بقيادة مانويل جوزيه وتألق خالد بيبو بنتيجة 6-1.

مرتضى منصور تحدث عن الأمر خلال تصريحاته لقناة نادي الزمالك مساء أمس قائلًا "قناة الأهلي لها كل الحق في تقديم أي برنامج تريده، هذا الأمر لا يزعجنا أبدًا".

تابع "لو قامت قناة الأهلي بعمل برنامج اسمه 6-1، سأقدم برنامج عبر قناة الزمالك باسم "الساعاتي" وتكون مقدمته الموسيقية أغنية ساعات ساعات للمطربة صباح".

ويرمز اسم البرنامج الذي هدد رئيس الزمالك بتقديمه عبر القناة إلى الساعات المقدمة كهدايا من تركي آل الشيخ إلى رئيس الأهلي وبعض أعضاء مجلس الإدارة، والتي أثارت الكثير من الجدل خلال الأشهر الأخيرة في مصر.

وأوضح منصور خلال تصريحاته أن كل ما يحدث مؤخرًا لنادي الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي، مجددًا رسالته للخطيب بأن يعي ويفهم حقيقة الفيديو المسرب له وأنه مفبرك ويهدف لإثارة الفتنة في الشعب المصري.

كان فيديو مسرب قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر مرتضى منصور وهو يكيل الشتائم للخطيب ومحمود كهربا والشعب المصري عامة، وقد تقدم رئيس الأهلي ببلاغ ضده للنائب العام.

يُشار إلى أن الزمالك يتواجد حاليًا في معسكر مغلق في برج العرب استعدادًا لعودة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.