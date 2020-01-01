مرتضى منصور: أريد رجلًا يُحيلني للجنة الانضباط، وهذا الدوري "باطل"

تصريحات نارية جديدة لرئيس الزمالك

فتح مرتضى منصور رئيس الزمالك النار على اتحاد كرة القدم المصري، مؤكدًا أنهم لم يُقرروا استئناف الدوري المصري سوى لمنح الأهلي فرصة الفوز على فريقه وهو ما لم يحدث بانتصاره بمباراة القمة 3-1.

الرئيس أكد خلال تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية أن الدوري هذا الموسم أصبح "باطلًا" لتغيير نظام الكشف عن إصابة اللاعبين بفيروس كورونا، إذ غيره الاتحاد المصري من الفحص بالمسحات الطبية إلى إجراء تحليل دم.

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مضيفًا "اتحاد الكرة أقر استخدام بروتوكول طبي محدد لعودة الدوري المصري، يعتمد على إجراء مسحات طبية للاعبين قبل المباريات، لكنه بعدما هزمنا الأهلي غير نظام الفحص إلى تحليل دم يفتقد للدقة، ذلك التحليل أظهر إصابة خمسة لاعبين من الزمالك بفيروس كورونا قبل مباراة إنبي وبعد إجراء المسحات الطبية لهم بواسطة النادي وعلى حسابه الخاص تأكد عدم إصابة أي منهم بالفيروس".

"إن اتجهت للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأخبرتهم بهذا الأمر سيتخذ قرارًا بإلغاء الدوري وفوز الأهلي به فورًا".

مرتضى منصور تطرق للحديث عن قرار إحالته إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، قائلًا "لا أحد يجرؤ على هذا الأمر، أريد أن أرى رجلًا يُحيلني للجنة الانضباط لأن هذا لا يصح قانونيًا، فأنا لست أحد أطراف اللعبة لكي يُعاقبني اتحاد كرة القدم، لا أحد يستطيع الحديث معي سوى الجمعية العمومية".

"أقول للجنة الانضباط أن استمرار الضغط علينا بتلك الصورة قد يدعنا لا نُكمل دوري الموت هذا، اتحاد الكرة أعاد الدوري حتى يمنح الأهلي فرصة الفوز علينا للثأر من خسارته السوبر المصري، وهذا لم يحدث ولذا فسد الأمر".

وأخيرًا وجه رئيس الزمالك رسالة إلى حلمي طولان المدير الفني لإنبي قائلًا "أقول لطولان أن القميص الأحمر الذي ارتديته أمام الزمالك استفز اللاعبين وتسبب في استنفارهم خلال اللقاء، فنحن الآن متخصصون في الفوز على أصحاب القميص الأحمر".