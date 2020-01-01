قمة الذهاب، تقنية الفيديو ورمضان صبحي .. تصريحات نارية من مرتضى منصور عقب الفوز على الأهلي

رئيس الزمالك يتحدث في كل الاتجاهات

بدا مرتضى منصور رئيس الزمالك سعيدًا للغاية عقب انتصار فريقه على الأهلي 3-1 في قمة الجولة الـ21 من الدوري المصري ، والتي أقيمت يوم أمس على استاد القاهرة الدولي.

الرئيس أكد خلال تصريحاته لقناة TEN المصرية أنه كان محقًا في منع وليد سليمان من دخول الملعب بخاتمه "السحري"، والدليل هو انتصار الزمالك في المباراة، كما أشاد باستخدام تقنية الفيديو مؤكدًا أنها ساعدت في وضع حد لمجاملات الحكام لنادٍ واحد، وواصفًا إياها بأنها "رحمة للاعبين والأندية".

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مرتضى منصور تطرق في حديثه إلى مباراة الذهاب بين الفريقين والتي احتسبت اعتباريًا لصالح الأهلي 2-0 بعد انسحاب الزمالك منها لاعتراضه على خوضها بعد أيام من لقاء الفريقين في مباراة السوبر المصري في أبو ظبي.

إذ قال "مباراة القمة الأولى ستُعاد غصبًا عن اتحاد عمرو الجنايني، الاتحاد لم يفتح تحقيقًا حول ما حدث ولذا المباراة ستُعاد، مثلما حدث في مباراة الإسماعيلي والمصري التي ألغيت واحتسبت لصالح الأول ومن ثم تراجع الاتحاد عن قراره بعدما حقق في الأمر".

أضاف "اللائحة تنص على عدم اعتبار الفريق الذي لا يصل الملعب مهزومًا سوى بعد التحقيق في الأمر، ونحن لم يُحقق معنا عكس ما حدث مع المصري، لذا أقول لعمرو الجنايني أن اللقاء سيُعاد".

الرئيس تطرق إلى نقطة أخرى هي سبب إرساله عرض لشراء رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي رغم إعلان اللاعب مرارًا وتكرارًا رفضه ارتداء القميص الأبيض، إذ قال "هدفنا من ذلك كان رفع سعر اللاعب على الأهلي، أرسلنا عرضًا تزيد قيمته عن عرض الأهلي بمليون جنيه استرليني".

أضاف "نجحت بهذا العرض في هدم أساسات الأهلي، لأنه جاء بعد رحيل أحمد فتحي وحسام عاشور. كنت مسالمًا حتى خطف الأهلي محمود كهربا من الزمالك، هنا كان يجب علي الرد وقد نجحت في ذلك".