ليس بيراميدز أو الزمالك .. مرتضى منصور يُفجر مفاجأة بشأن وجهة رمضان صبحي الجديدة

تصريحات مثيرة لرئيس الزمالك

فجر مرتضى منصور رئيس الزمالك مفاجأة كبرى فيما يتعلق بمستقبل رمضان صبحي جناح هدرسفيلد تاون الذي قضى الموسم ونصف الأخيرين معارًا للنادي الأهلي ورفض مؤخرًا الانضمام له نهائيًا معربًا عن رغبته الانتقال إلى بيراميدز.

الأهلي وبعد مفاوضات شاقة توصل لاتفاق على شراء الجناح المصري نهائيًا من ناديه الإنجليزي مقابل 3.25 مليون جنيه استرليني، لكنه صُدم بعد ذلك بتغيير في رأي اللاعب وتفضيله قبول عرض بيراميدز المغري جدًا ماليًا.

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مرتضى منصور تحدث في مداخلة هاتفية مع قناة TEN المصرية عن مستقبل اللاعب قائلًا "أعتقد أن رمضان صبحي في طريقه للانضمام لنادٍ إماراتي أو سعودي، ويبقى من حق الزمالك التقدم بعرضه للنادي الإنجليزي، سواء كان بنية الشراء فعلًا أو أي شيء آخر".

يُشار إلى أن الزمالك تقدم بعرض قيمته 3.6 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع رمضان صبحي، ويتحدث الإعلام حاليًا عن قُرب انضمام اللاعب صاحب الـ23 عامًا إلى بيراميدز مقابل حصوله على ما يزيد عن 90 مليون جنيه مصري خلال ثلاثة مواسم هي مدة العقد.