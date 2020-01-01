أمير مرتضى: الزمالك يستعد للرجاء، الحديث عن التأجيل مجرد إشاعات

المشرف العام على الكرة في الزمالك يتحدث عن مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أن الفريق يُواصل استعداداته الجدية لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد أعلن أن مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال ستُقامان في 25 و26 سبتمبر القادم، فيما ستُلعب مباراتي الإياب في 2 و3 أكتوبر القادم، وسيلتقي في نصف النهائي الثاني النادي الأهلي مع الوداد.

المصادر الصحفية المغربية تحدثت خلال الأيام الأخيرة عن تأجيل المباراتين إلى أكتوبر القادم بسبب تعرض عديد لاعبي الوداد للإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، وأكدت تلك المعلومات بنشر الاتحاد المغربي لكرة القدم جدول مباريات الدوري المغربي للفترة القادمة ووضع مباراة الديربي بين الرجاء والوداد في 24 سبتمبر القادم.

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نجل رئيس نادي الزمالك أكد أن الاستعداد متواصل لتلك المباراة على جميع الأصعدة، واصفًا الأخبار التي تتحدث عن التأجيل بأنها مجرد إشاعات.

مضيفًا عبر قناة الزمالك الرسمية "لم يصلنا أي خطاب رسمي من الكاف حول تأجيل المباراة، النادي حجز تذاكر السفر إلى المغرب بالفعل ونستعد حاليًا لمواجهة الرجاء وهدفنا الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا".

أضاف "لا أتوقع تأجيل المباراة أمام الرجاء، ما يتردد حول ذلك مجرد إشاعات".