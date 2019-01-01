محاضرات بالفيديو وتقرير خاص بالمصابين في استعدادات الأهلي لمواجهة للزمالك

استأنف الأهلي تدريباته الخاصة بمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري يوم السبت القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استأنف النادي الأهلي المصري تدريباته الجماعية اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الزمالك السبت القادم في الجولة الرابعة من الدوري المصري، بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة.

ومازال الفريق يفتقد للاعبيه الدوليين الذين سينضمون للتدريبات يوم الثلاثاء القادم، بعد نهاية مهمتهم مع المنتخبين الأول والأولمبي المصري.

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وبدأ الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر اليوم إجراء محاضرات بالفيديو للاعبين يشرح لهم نقاط قوة وضعف الزمالك والأدوار المطلوبة منهم خلال مباراة القمة القادمة.

وحرص الجهاز الفني قبل انطلاق المران على الاطمئنان على حالة عمرو السولية الصحية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة أسوان الأخيرة في الدوري المصري، وقد أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي يوم أمس جاهزية اللاعب لمواجهة الزمالك.

ومن جانب آخر، تسلم فايلر من الجهاز الطبي للنادي تقريرًا خاصًا بحالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، وتضم قائمة المصابين كلًا من مروان محسن وكريم نيدفيد ومحمود متولي.