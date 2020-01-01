رسميًا | إلغاء مباراة الأهلي والزمالك لعدم حضور الأبيض

ما الذي سيحدث مستقبلًا؟

أعلن الحكم الليتواني جيديميناس مازيكا إلغاء مباراة قمة الدوري المصري المؤجلة من الأسبوع الرابع بين الأهلي و الزمالك لعدم حضور لاعبي الأخير.

ودخل لاعبو الأهلي وطاقم الحكام ملعب استاد القاهرة الدولي استعدادًا لانطلاق اللقاء، ووقف الجميع دقيقة حدادًا على وفاة عمرو مصطفى فهمي السكرتير السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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ونفذ وليد سليمان وحسين الشحات ركلة البداية، ومن ثم انتظر الحكم 30 دقيقة حتى وصول لاعبي الزمالك ودخولهم الملعب، لكن هذا لم يحدث ليُعلن الحكم إلغاء اللقاء.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن يوم أمس عدم خوض فريقه المباراة اعتراضًا منه على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضده وناديه ولاعبيه بعد أحداث مباراة السوبر ضد الأهلي في أبو ظبي.

وأشيعت عدة أخبار حول نية النادي خوض اللقاء بمجموعة من الناشئين والشباب، على أن يخرج بعضهم من الملعب بحجة الإصابة لتُلغى المباراة قانونيًا، وقد توجه فريق من اللاعبين الصغار بالفعل لاستاد القاهرة لكن قيل أن الحافلة تعطلت في الطريق وغادرها الجميع.

ومن المتوقع أن تُعلن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري والتي يرأسها حسام الزناتي نتيجة اللقاء النهائية وكذلك العقوبات المفروضة على الزمالك إن اعتبر منسحبًا من اللقاء.

وتنص لائحة الدوري المصري على اعتبار النادي المنسحب من مباراة ما خاسرًا إياها بنتيجة 2-0، ومن ثم خصم 6 نقاط من رصيده في نهاية الموسم.

الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة فيما الزمالك يتواجد ثاليًا بفارق 14 نقطة، وفقدانه لـ9 نقاط جديدة قد يُهدد بقوة تأهله لدوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم.