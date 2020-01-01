التعليق الأول من الاتحاد المصري على انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي

ما الذي سيحدث مستقبلًا؟

أكد اتحاد كرة القدم المصري أسفه لانسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري ، مشددًا على أن اللوائح الخاصة بذلك الموقع ستطبق.

وكتن الحكم الليتواني جيديميناس مازيكا قد ألغى مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي و الزمالك لعدم حضور لاعبي الأخير، ذلك بعد انتظاره لمدة 30 دقيقة وفي وجود لاعبي الأحمر على أرض استاد القاهرة.

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وأوضح الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تواصل مع الأمن وتأكد تمامًا من عدم وجود أي عوائق تمنع وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة.

🔴 نأسف لهذا المشهد ...

وستطبق اللائحة

علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة. #EFA pic.twitter.com/F7X0qOKY4h — EFA.eg (@EFA) February 24, 2020

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن يوم أمس عدم خوض فريقه المباراة اعتراضًا منه على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضده وناديه ولاعبيه بعد أحداث مباراة السوبر ضد الأهلي في أبو ظبي.

وأشيعت عدة أخبار حول نية النادي خوض اللقاء بمجموعة من الناشئين والشباب، على أن يخرج بعضهم من الملعب بحجة الإصابة لتُلغى المباراة قانونيًا، وقد توجه فريق من اللاعبين الصغار بالفعل لاستاد القاهرة لكن قيل أن الحافلة تعطلت في الطريق وغادرها الجميع.

ومن المتوقع أن تُعلن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري والتي يرأسها حسام الزناتي نتيجة اللقاء النهائية وكذلك العقوبات المفروضة على الزمالك إن اعتبر منسحبًا من اللقاء.

وتنص لائحة الدوري المصري على اعتبار النادي المنسحب من مباراة ما خاسرًا إياها بنتيجة 2-0، ومن ثم خصم 6 نقاط من رصيده في نهاية الموسم.

الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة فيما الزمالك يتواجد ثاليًا بفارق 14 نقطة، وفقدانه لـ9 نقاط جديدة قد يُهدد بقوة تأهله لدوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم.