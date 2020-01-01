الخطيب يُعلق على قرار فيفا بشأن قضية الزمالك ضد كهربا

فيفا فرض غرامة مالية على كهربا ونادي أفيس البرتغالي لصالح الزمالك

أشاد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن قضية الزمالك ضد لاعبه السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، والذي ارتدى القميص الأحمر في يناير 2020 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع أفيس البرتغالي.

الزمالك اتهم كهربا بفسخ عقده من جانب واحد وطالب بإيقافه وتغريمه ماليًا، كما تقدم بشكاوي ضد الأهلي بتهمة تحريض اللاعب على التمرد والهروب، وقد حكم فيفا اليوم بفرض غرامة مالية قدرها مليوني دولار أمريكي على كهربا ونادي أفيس، فيما تم رفضة كافة الشكاوي المقدمة ضد الأهلي.

الخطيب أعرب عن تقديره لقرار الاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أن رفض فيفا لكافة الشكاوي ضد الأهلي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ثوابت الأهلي راسخة ولم ولن تتغير، وأن النادي لا يسلك إلا الطرق المشروعة المتفقة مع اللوائح والقوانين.

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وأضاف "شيء جيد ألا يتعرض كهربا للإيقاف، وفقًا لما قدمه من مستندات صحيحة، وبالنسبة للغرامة التي فرضت عليه، هو بالتأكيد يمتلك من المستندات ما قد يحفظ حقوقه أمام المحكمة الرياضية ، التي سوف يطعن من خلالها على قيمة الغرامة".

وأتم الخطيب مؤكدًا أن الإدارات المعنية في الأهلي تتابع هذا الملف باهتمام وعناية مثل كافة الملفات الأخرى، خاصة بعدما أصبح كهربا لاعبًا في النادي وفي ظل الحرص على حفظ حقوق النادي.