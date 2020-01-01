مازن مرزوق بعد تعيينه رئيسًا للجنة المسابقات: أحذر بطل أفريقيا من جدول مضغوط جدًا الموسم القادم

حذر مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الجديد في الاتحاد المصري لكرة القدم بطل دوري أبطال أفريقيا القادم من جدول مضغوط جدًا في الدوري المصري الموسم القادم.

الأهلي سيُواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي، والبطل منهما سيُشارك في مباراة السوبر القاري وكأس العالم للأندية الموسم القادم.

مرزوق الذي خلف حسام الزناتي تحدث على هامش قرعة الدوري المصري التي أجريت اليوم في أحد فنادق القاهرة، مؤكدًا أن جدول الدوري المصري سيكون مضغوطًا لجميع الأندية خاصة بطل أفريقيا.

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مضيفًا "سنتجمع السبت القادم مع مسؤولي الأندية السبت القادم وسيُعقد مؤتمر صحفي للكشف عن كل الجوانب الخاصة بالدوري المصري الموسم القادم".

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وتابع "الدوري سينطلق في الـ11 من ديسمبر القادم، والأندية جميعًا تعلم مسبقًا صعوبة الموقف وأن الدوري سيكون مضغوطًا بسبب الارتباطات الكثيرة للأندية والمنتخبات".

وأشار مرزوق إلى نقطة مهمة هي استمرار بطولة الدوري المصري دون لاعبي المنتخب الأولمبي المصري عند مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية، موضحًا أن جميع الأندية تعلم ذلك ووافقت عليه.

وأتم "الجمعة القادم سيُلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأحذر من الآن بطل أفريقيا أنه سيُواجه جدولًا مضغوطًا جدًا نظرًا للعبه في كأس السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية، أوضح هذا الآن وقبل معرفة الفائز لتفادي أي جدل".