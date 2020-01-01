تعليق "ساخر" من أبو تريكة بعد فوز الأهلي بالدوري المصري

الأهلي تُوج بخسارة الزمالك أمام أسوان مساء أمس

نشر محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر حملت تهنئة وتعليقًا ساخرًا بعد تتويج النادي الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري مساء أمس.

نادي القرن في أفريقيا فوت فرصة حسم الدوري لصالحه رسميًا خلال الجولة السابقة حين اكتفى بالتعادل السلبي مع الاتحاد السكندري، وكان ضروريًا أن يهزم مصر المقاصة مساء اليوم ليُضيف لقب الدوري الـ42 لتاريخه، لكن خسارة الزمالك أمام أسوان مساء أمس توجته باللقب قبل 6 جولات من النهاية.

الفريق يمتلك 72 نقطة حاليًا في الصدارة، ويُطارده الزمالك برصيد 55 نقطة سيُخصم منهم ثلاثة نقاط في نهاية الموسم بسبب عقوبة انسحابه أمام الأهلي في فبراير الماضي.

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خسارة الزمالك أمام أسوان في المباراة الأولى له بعد رحيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أوقفت رصيده عند 55 نقطة مع بقاء 6 مباريات له في البطولة، مما يعني أنه لن يتجاوز حاجز الـ73 نقطة ستُصبح 70 فقط بعد خصم نقاط الانسحاب أمام الأهلي.

النجم المصري المعتزل بعد مسيرة ذهبية مع الفريق الأحمر ومنتخب مصر أكد خلال تغريدته أن الدوري المصري لا يعني سوى أن يعيش الجميع الوهم ويُتوج الأهلي باللقب في النهاية.

يعني ايه الدوري المصري ...الكل يعيش الوهم ...والاهلي ياخد الدوري. مبروك يا اهلي الدوري رقم ٤٢ — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) September 18, 2020