سيد عبد الحفيظ: الحكم يتحمل مسؤولية إصابة مروان محسين

غادر مروان محسن مباراة الأهلي ضد سموحة في الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة في الوجه، وسيد عبد الحفيظ يتحدث عن الأمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي غاضبًا ومستاءً عقب مباراة فريقه ضد سموحة في أولى جولات الدوري المصري للموسم الجديد، ذلك رغم الفوز بهدف رمضان صبحي.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب السوبر المصري يوم الجمعة الماضي بعد انتصاره على الزمالك 3-2، وقد انتقد عبد الحفيظ إقامة تلك المباراة قبل انطلاق الدوري بـ3 أيام.

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ورغم هذا الاستياء إلا أن عبد الحفيظ عبر عن سعادته بالانتصار الأول للفريق، مؤكدًا أن إقامة اللقاء دون فاصل زمني منطقي عن لقاء السوبر أجبر الجهاز الفني على إجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي الذي لعب أمام الزمالك.

وقال المدرب عن بطولة الدوري في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي "بطولة الدوري هي بطولة النفس الطويل، والأهلي لديه عناصر متميزة في كافة المراكز مما يمنح الجهاز الفني الفرصة للقيام باختيار التشكيل المناسب لكل مباراة".

"سنغلق ملف الدوري مؤقتا ونبدأ استعدادنا لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل".

وأخيرًا أعرف عبد الحفيظ عن حزنه البالغ لإصابة مروان حسين والتي جعلته يُغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول، مؤكدًا أنه سيخضع لفحوصات طبية وأشعة بهدف تحديد حجم الإصابة متمنيًا ألا تكون كسرًا في الوجه.

وفيما رفض المسؤول البارز في النادي الأحمر التعليق على أداء الحكم، إلا أنه شدد على أن إصابة مروان محسن يتحملها طاقم التحكيم نظرًا لتساهله الكبير مع خشونة لاعبي سموحة خلال الألعاب المشتركة بين اللاعبين.