الأجانب في الأهلي والزمالك ... تطور ملحوظ وأدوار مؤثرة

المباراة ستقام مساء اليوم في الإمارات

تنتظر جماهير كرة القدم المصرية والعربية موقعة كأس السوبر المصري بين الأهلي و الزمالك على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء اليوم الخميس.

كثيرة هي العوامل التي ستلعب دورًا في حسم لقاء القمة مساء اليوم، وأبرزها اللاعبين الأجانب في الفريقين والذين يلعبون دورًا مؤثرًا في أفكار المدربين رينيه فايلر وباتريس كارتيرون.

المزيد من الفرق

السوبر المصري | التشكيل المثالي لـ "كوكتيل" الأهلي والزمالك

الأهلي يضم الظهير الأيسر علي معلول والجناح جيرالدو ولاعب الوسط أليو ديانج والمهاجمين جونيور أجايي وأليو بادجي، فيما يمتلك الزمالك لاعب الوسط فرجاني ساسي والجناحين محمد أوناجم وأشرف بنشرقي والمهاجم كابونجو كاسونجو.

والملاحظ أن الأسماء السابقة تلعب أدوارًا مهمة ومؤثرة في الفريقين، والبعض منهم يمتلك قدرات كبيرة على صناعة الفارق ومنح فريقه الأفضلية فرديًا دون الحاجة لأداء جماعي مثالي.

ويعود ذلك لحسن اختيار اللاعبين الأجانب وهي النقطة الملاحظة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الاتجاه بكثافة لضم اللاعبين من دول شمال أفريقيا وتحديدًا تونس والمغرب.

جودة اللاعبين الأجانب في الدوري المصري بشكل عام زادت بقوة، وفي الأهلي والزمالك تحديدًا تحسنت كثيرًا لأن آلية اختيارهم تطورت بشكل هائل ولم تعد تعتمد على وكلاء اللاعبين وأشرطة الفيديو الخادعة، بل أصبح هناك أرقام وإحصائيات ومتابعة حثيثة للاعبين في أنديتهم السابقة.

والملاحظ أيضًا أن الأندية بدأت تتجه للأسماء الجاهزة والمكلفة، إذ أصبح الاستمثار في الأسماء الأجنبية واضحًا وقويًا، وقد رأينا كيف تطورت أسعار اللاعبين الأجانب في مصر خلال السنوات الأخيرة حتى باتت تتجاوز حاجز المليون والمليوني دولار أمريكي.

الوضع قديمًا لم يكن بتلك الكيفية أبدًا، إذ كان الاعتماد على ضم لاعبين من داخل أفريقيا السمراء بأسعار زهيدة وبعد خضوعهم لأيام أو أسابيع من الاختبارات مع الأندية، ولذا كان الفشل النتيجة الحتمية للعديد منهم.