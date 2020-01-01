لجنة التظلمات: تخفيف أو إلغاء عقوبات سوبر الأهلي والزمالك وارد

عقوبات قوية أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الفريقين

قال عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن تخفيف أو إلغاء عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الخاصة بمباراة كأس السوبر الذي جمع بين الأهلي و الزمالك .في أبو ظبي الأسبوع الماضي وارد.

الفريقان كانا قد التقيا يوم الخميس الماضي في الإمارات في مباراة انتهت بانتصار الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية وشهدت الكثير من الأحداث المؤسفة من الجماهير واللاعبين والإداريين، وقد أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري مساء أمس جملة من العقوبات بحق الناديين.

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وفرضت لجنة الانضباط جملة من العقوبات على الناديين أبرزها إيقاف ثلاثي الزمالك عبد الله جمعة 3 مباريات ومحمود شيكابالا 8 مباريات وإمام عاشور حتى نهاية الموسم، وثلاثي الأهلي ياسر إبراهيم مباراتين وجونيور أجايي مباراتين ومحمود كهربا حتى نهاية الموسم.

وقد اعترض الناديان على تلك العقوبات، وأكد الأهلي سيره في الخطوات القانونية فيما ذهب الزمالك للانسحاب من مباراة القمة في الدوري المصري .

الشوربجي أكد مساء أمس في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على فضائية النهار أن اللجنة لم تستلم حتى الآن أي تظلم من الناديين، موضحًا أن أي قرار صادر عن لجنة الانضباط يُمكن التظلم به، وأن النتيجة ستكون إما رفض التظلم وتأييد القرار أو قبول التظلم وتخفيف أو إلغاء العقوبة.

وشدد الشوربجي أن أي نادٍ من حقه تقديم التظلم خلال 10 أيام من صدور القرار، وأن أي تظلم بعد هذا الوقت لن يتم قبوله.