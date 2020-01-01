الدفاع الجديدي يكشف موقفه من أزارو وسبب شكوى الزمالك

رسائل نارية من مرتضى منصور

كشف عبد الله بنكحل المدير التنفيذي لنادي الدفاع الجديدي المغربي موقفهم من التعاقد مع وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي ،كما أوضح الأسباب التي دفعتهم لتقديم شكوى ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعيش أزارو حالة من الضبابية فيما يخص مستقبله، خاصة بعد رفض نادي الاتفاق السعودي الذي يلعب له حاليًا بالإعارة ضمه نهائيًا وخروجه من حسابات ناديه المصري بقرار من المدرب رينيه فايلر والحديث عن عروض من أندية سعودية وإماراتية.

بنكحل أشاد بالمهاجم الذي تخلى عنه النادي لصالح الأهلي مقابل 1.4 مليون يورو عام 2017، لكن مؤكدًا في نفس الوقت صعوبة التعاقد معه وإعادته لصفوف الفريق.

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إذ قال لقناة النهار المصرية "أزارو لاعب جيد ويمتلك قدرات ممتازة، لكننا لم نحسم أمر التعاقد معه حتى الآن، وإن كان ذلك يبدو صعبًا لأن سعره أصبح خارج إمكانيات النادي".

وتطرق بنكحل لموضوع آخر هو شكواهم ضد الزمالك في الفيفا، إذ قال "طالبنا الزمالك بالجزء المتبقي من مستحقاتنا لديه، لجأنا أولًا للطرق الودية لكن النادي لم يستجب لنا ولم يحترم بنود العقد المتفق عليها، لذا اضطررنا للاستعانة بمحامٍ ورفع دعوى ضد النادي".