"نحن جميعًا في سفينة واحدة" .. يايسله يعلق على إلغاء أهداف الأهلي وإصابة كيسييه أمام الرياض

الأهلي ينهي الدور الأول بخماسية في الرياض..

أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز العريض على الرياض، متحدثًا عن إصابة الإيفواري فرانك كيسييه، خلال المواجهة.

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وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على الرياض بنتيجة (5-0)، على ملعب الجوهرة المشعة، حيث جاءت الخماسية عن طريق إيفان توني "هدفين"، زياد الجهني، روبيرتو فيرمينو، رياض محرز.

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وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي، إن الأهم في المواجهة، هو الخروج بشباك نظيفة، مضيفًا أنها كانت ليلة رائعة بفضل دعم الجماهير، كما أعرب عن فخره بجميع اللاعبين وما قدموه.

وتحدث يايسله بشأن إلغاء 3 أهداف للأهلي خلال اللقاء، قائلًا "حالات التسلل تكون بسبب "سنتيمترات" دقيقة، والتفاصيل الصغيرة هي التي تحدد ما إذا كان هدفًا أم لا، ولا أعلم إن كان قرار الحكم صحيحًا بشأن إلغاء الأهداف، ولكني سعيد وفخور بتحقيق نتيجة رائعة".

وتطرق مدرب الأهلي، للحديث عن إصابة الإيفواري فرانك كيسييه، خلال الدقائق الأخيرة، بقوله "سنجري الفحوصات اللازمة، وأتمنى ألا تكون الإصابة سيئة، نأمل أن يكون بخير ويعود سريعًا للمشاركة مع الفريق".

وتابع "جمهور الأهلي لديه كل الحق في المطالبة باستقطاب لاعبين جدد، لأننا جميعًا في سفينة واحدة، ونريد أن نكون بالمراكز الأولى بالدوري، أنا ومن يعمل في النادي واللاعبين والمعجبين كافة، نتوقع سماع أخبار بشأن تلك الأمور، ونعمل جاهدين على تعزيز الفريق بالتعاقدات التي تدعم مسيرته نحو المستقبل.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة من 17 مباراة، ليحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة، في المركز الثامن.