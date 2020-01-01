الأهلي والرائد: مباشر لحظة بلحظة

الرائد 0 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

9’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الرائد بعد تدخل قوي من ماركو مارين على أحمد الزين

8’ تبديل أول فى صفوف الرائد دخول جهاد الحسين وخروج جلال داودي بسبب الإصابة

الدقيقة 7

التبديل الأول لفريق #الرائد :



دخول اللاعب / جهاد الحسين



خروج اللاعب / جلال الداودي pic.twitter.com/jUu1FtMHY7 — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) January 23, 2020

5’ سقوط جلال داودي من جديد ويبدو أن المغربي غير قادر على استكمال المباراة

4’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سعيد المولد فى إتجاه عمر السومة ابعدها بالخطأ إزيكيل بالوميك لتصل إلى عمر السومة الذي سددها تسديدة سهلة بين أحضان الحارس عزالدين دوخة

3’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الأهلي

2’ توقف اللقاء لسقوط جلال داودي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

⏳| بداية المباراة

دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين " الجولة 15 " #الرائد × الاهلي pic.twitter.com/GhJ3IAotx2 — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) January 23, 2020

البدلاء / حسين عبدالغني / علي الأسمري / يزيد البكر / باسم البقي / محمد بصاص / محمد المجاهد / حسين المقهوي / عبدالفتاح عسيري / معتز هوساوي

الأهلي: يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ياسر المسيليم / لوكاس ليما / محمد آل فتيل / محمد الخبراني / سعيد المولد / ماركو مارين / إلفيس ساريتش / جوزيف دي سوزا / سلمان المؤشر / عمر السومة / دجانيني تافاريس

البدلاء / محمد الدوسري / أحمد الحربي / جهاد الحسين / محمد السهلي / حسين الشويش / عبدالله المقرن / فيصل دارسي / ماركو بيريز

📃| تشكيلة #رائد_التحدي اليوم الخميس أمام نادي #الاهلي



🏆 كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020 م



🏟 مدينة الملك عبدالله الرياضية في #بريدة



بالتوفيق لرائدنا 😍#الرائد pic.twitter.com/zgSXdVUjsP — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) January 23, 2020

الرائد: يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من عزالدين دوخة / محمد العمري / عبدالله الفهد / إيزيكييل بالوميكي / محمد الشريمي / جلال داوودي / سلطان فرحان / أرنود دجوم / أحمد الزين / محمد فوزير / رائد الغامدي

تشكيل الفريقين:

و حقق الفريقين الفوز في آخر مبارياتهم، حيث كانت آخر مواجهات الرائد أمام الفيصلى فى مسابقة الدوري السعودى، والتى انتهت بفوزه بهدفٍ نظيف، بينما آخر مواجهات أهلي جدة كانت أمام الوحدة فى الدور ربع النهائى من مسابقة كأس الملك، وتمكن نادي الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1.

وتعد المنافسة قوية بين الفريقين في هذا اللقاء للتطور الذي يعيشه رائد التحدي، حيث يحتل المركز الرابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 26 نقطة، وهو نفس رصيد الأهلي المتواجد في المركز الثالث فى جدول الدوري السعودي بفارق الأهداف فقط.