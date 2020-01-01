صورة | مدافع الأهلي ينجو من حادث سيارة

المدافع المصري كشف عن الأمر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام

كشف أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي المصري عن نجاته من حادث سيارة تعرض له اليوم السبت، ذلك بنشر صورة للسيارة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

المدافع المصري نشر الصورة وعلق عليها بالقول "الحمد لله"، وقد أكدت المصادر المتابعة أنه خرج سالمًا دون أن يتعرض لأي أذى.

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🚨لاعبنا أيمن أشرف يتعرض لحادث سير

نتمنى السلامة لنجمنا الدولي وكل لاعبينا ❤️🙏 pic.twitter.com/JpZDgC0bRn — AlahlyTV (@AlAhlyTV) June 6, 2020

ويتدرب أيمن أشرف شأنه شأن جميع لاعبي الأهلي في المنزل حاليًا بسبب توقف النشاط الرياضي وعلى رأسه الدوري المصري نظرًا للإجراءات المتبعة من جانب الحكومة المصرية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ومازال الجميع ينتظر القرار النهائي من الحكومة المصرية حول مصير الدوري المصري، إذ مازال معلقًا بين الاستئناف والإلغاء.