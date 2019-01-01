حسين السيد والشناوي يُغادران مران الأهلي للإصابة

الفريق يستعد لمباراة دوري أبطال أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل الأهلي المصري تدريباته على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري.

وأعلن الموقع الرسمي للأهلي مغادرة الثنائي حسين السيد ومحمد الشناوي المران الذي انطلق الساعة الرابعة عصرًا اليوم الأحد لمعاناتهم من الإصابة.

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وأوضح بطل الدوري المصري أن الظهير الأيسر اشتكى من إصابة عضلية خلال مشاركته في التدريبات الجماعية غادر على أثرها المران بصحبة الطبب خالد محمود.

أما حارس المرمى، فقد اشتكى من إصابة في الكتف خلال لعبة مشتركة في "التقسيمة" التي أجراها الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.

ورغم تقديم الطبيب خالد محمود الإسعافات اللازمة للشناوي، إلا أن الجهازالفني فضل عدم المجازفة به واستبدله بزميله علي لطفي.

وتضمن مران الأهلي اليوم تدريبات بدنية بسيطة بجانب "تقسيمة" مطولة بهدف تجهيز اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل رحلة غينيا الاستوائية.

يُذكر أن بطل القرن في أفريقيا سيتوجه إلى غينيا الاستوائية يوم 11 سبتمبر الجاري، وسيرأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي.