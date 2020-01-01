أحمد الشيخ يُوقع عقود انضمامه لناديه الجديد

اللاعب كان قريبًا من الزمالك

أفاد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن أحمد الشيخ أتم اتفاقه مع مسؤولي نادي بيراميدز على الانضمام للفريق في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النادي الأهلي.

اللاعب صاحب الـ28 عامًا فسخ عقده بالتراضي مع الأهلي الذي انضم له عام 2015 ولم يُقدم الأداء المتوقع رغم تألقه خلال خروجه بالإعارة لمصر المقاصة.

الشيخ كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء القميص الأبيض بعدما توصل لاتفاق حول كافة التفاصيل، إلا أن النادي تراجع عن إتمام الصفقة للحفاظ على قيمه ومبادئه كما قيل، إذ كان اللاعب قد أطلق تصريحات ضده بعد ارتدائه القميص الأحمر.

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عمر ربيع ياسين وخلال برنامجه "نمبر وان" المذاع عبر فضائية النهار أكد أن الشيخ اجتمع مع مسؤولي بيراميدز في بيته مساء اليوم الأحد، وقد انتهت الجلسة بالاتفاق على كافة التفاصيل وتوقيع العقود.

وأوضح أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة، وقد أكد ضيفه هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالأهلي تلك الأخبار، مشيرًا إلى تلقيه اتصالًا هاتفيًا من اللاعب أبلغه خلاله بتواجده مع مسؤولي بيراميدز.