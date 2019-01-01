الأهلي يُقرر جلب قناع وجه إسباني لمروان محسن

أجرى مروان محسن عملية جراحية في وجهه وقرر الأهلي منحه راحة سلبية لـ10 أيام وجلب قناع وجه خاص من إسبانيا ليرتديه بعد العودة من الراحة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر الجهاز الطبي في النادي الأهلي برئاسة الدكتور خالد محمود منح مهاجم الفريق مروان محسن راحة سلبية من التدريبات لمدة 10 أيام، بعد خضوعه لعملية جراحية في الوجه.

وكان المهاجم المصري قد تعرض لإصابة في وجهه خلال مواجهة سموحة في الدوري المصري مما اضطره لإجراء عملية جراحية لعظام الوجه.

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وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن الجهاز الطبي قرر كذلك ارتداء مروان محسن لقناع خاص في وجهه بعد انتهاء مرحلة التأهيل التي سيخضع لها بعد نهاية فترة الراحة السلبية.

ويتواصل النادي حاليًا مع بعض الشركات الطبية المتخصصة في إسبانيا لجلب هذا القناع بعدما استقر الرأي على استقدامه من الخارج.

من جانب آخر، سيؤدي لاعبو الفريق الذين لعبوا مباراة الأمس أمام كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا تدريبات استشفائية خلال المران الذي سيُقام عصر اليوم في ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويبدأ النادي اليوم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري المصري والتي ستُقام يوم الأربعاء القادم على استاد السلام، بعدما ضمن أمس تأهله لدور الـ16 من دوي أبطال أفريقيا بتكرار انتصاره على كانو سبورت وبنتيجة 4-0.