العودة لأوروبا أم البقاء في الأهلي؟ رمضان صبحي يُجيب

نجم الأهلي يكشف رغبته فيما يخص خطوته القادمة

قال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي أن رغبته الأولى في الخطوة القادمة هي العودة للعب في أوروبا، موضحًا أنه لا يريد الكذب على جماهير الفريق الأحمر وادعاء الرغبة بالبقاء في مصر.

الجناح المصري خريج قطاع الشباب في الأهلي بدأ رحلته في الاحتراف الأوروبي مع ستوك سيتي عام 2016 وبعد عامين انتقل إلى هدرسفيلد تاون لكنه لم يبق سوى 6 أشهر ليعود إلى ناديه المصري في يناير 2019 بالإعارة لمدة 6 أشهر.

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وقد ظهر رمضان بمستوًى ممتاز مع الأهلي مما دفع الإدارة لتجديد إعارته لموسم إضافي، ويُحاول النادي ضمه نهائيًا لكن الأمر يبدو صعبًا خاصة بعد تألقه مع منتخب مصر تحت 23 عامًا.

صاحب الـ23 عامًا أوضح خلال حديثه مع الإعلامي إبراهيم فايق خلال برنامج "جماهير التالتة" أن عدم التوفيق لازمه في رحلته في البريميرليج خاصة مع هدرسفيلد تاون، إذ تعرض للإصابة قبل مباراة الفريق الثالثة في الموسم وهو ما أبعده عن اللعب لشهر تقريبًا مما أخرجه من حسابات المدرب ديفيد فاجنر.

وأضاف حول عودته للأهلي "غيابي عن اللعب في البداية بسبب الإصابة وتراجع نتائج الفريق أدت لخروجي من الحسابات وغيابي عن اللعب طويلًا، الجهاز الفني لمنتخب مصر أخبرني صراحة أن عدم لعبي يعني ابتعادي عن المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019".

تابع "كنت أريد اللعب مع المنتخب في كأس أفريقيا، لذا تولدت لدي رغبة العودة للأهلي وفي نفس الوقت كان الفريق بحاجة لي، أنا والأهلي كنا بحاجة لبعضنا البعض في هذا التوقيت، ولذا عدت ولكني في النهاية لم أتواجد مع المنتخب في البطولة القارية".

وعند سؤاله عن رغبته في خطوته القادمة وإن كانت العودة لأوروبا أو البقاء في الأهلي، قال "لن أكذب على جماهير الأهلي، رغبتي الأولى هي العودة للاحتراف في أوروبا، أتمنى وصول عرض جيد لمواصلة رحلتي خارج مصر، والأهلي لن يقف علي أو على أي لاعب".