إكرامي ينضم رسميًا لبيراميدز، ويؤكد: لا مقارنة مع الأهلي

حارس مرمى الأهلي السابق وقع عقدًا مع بيراميدز

أعلن بيراميدز رسميًا تعاقده مع شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي السابق في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقد اللاعب مع ناديه، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الذي يمتد لثلاث سنوات.

إكرامي كان قد أعلن رحيله عن الفريق الأحمر في فبراير الماضي بحثًا عن فرصة للعب المنتظم، بعدما خرج من حسابات التشكيل الأساسي للمدرب رينيه فايلر، وقد قوبل قراره بترحاب من إدارة النادي وجماهيره قبل أن ينقلب الوضع رأسًا على عقب بعد رفض رمضان صبحي الاستمرار مع النادي وانتقاله إلى بيراميدز.

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اللاعب لم يُعلن عن وجهته الجديدة سوى منذ عدة أيام، لكن جميع الأخبار والمصادر كانت تؤكد اتفاقه مع بيراميدز، والذي ضم معه أحمد فتحي ورمضان صبحي.

وأكد ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي أن انضمام إكرامي يُمثل إضافة كبيرة للفريق بخبراته وشخصيته، مضيفًا "نفتخر بتقديم شريف لاعبًا في صفوف فريقنا، هو إضافة هائلة نظرًا لشخصيته وإمكانياته، خبراته داخل الملعب ستساعدنا على تحقيق أهداف وطموحات النادي وخططه المستقبلية".

وقال إكرامي في المؤتمر الصحفي لتقديمه "سعيد للغاية بالتواجد في صفوف بيراميدز، فهي تجربة رائعة خاصة أنني لمست طموحًا كبيرًا وخططًا ومقومات فنية تؤهل للمنافسة على لقب الدوري ومختلف البطولات الأخرى".

أضاف "أشكر مسؤولي النادي على تقديرهم لي، خاصة الأدبي وبعيدًا عن الأمور المالية، لم أتردد كثيرًا في قبول العرض لأني أرى بيراميدز النادي الأنسب لي".

وحول المقارنة مع الأهلي، قال "لا يوجد مقارنة بين الأهلي وبيراميدز، مشواري انتهى مع الأول ولدي تجربة جديدة مع الثاني واخترته رغم وجود أكثر من عرض آخر متاح، هو تحدٍ كبير لي".