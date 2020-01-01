الأهلي

نسر ولون رمادي .. الأهلي يكشف عن قمصانه الثلاثة لموسم 2020-2021

تامر أبو سيدو
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الأهلي الزمالك دوري أبطال أفريقيا 2020
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الأهلي تُوج بالثلاثية ويستعد للدفاع عن ألقابه الثلاثة

أعلن  النادي  الأهلي المصري  اليوم الجمعة عن قمصانه الثلاثة لموسم 2020-2021، وقد حمل التصميم الجديد من شركة أمبرو الإنجليزية بعض المفاجآت.

بطل  الدوري المصري  وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي يستعد للدفاع عن لقبه الأول بمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد القادم، ومن المقرر أن يلعب بقميصه الجديد الذي جاء كالمعتاد باللون الأحمر.

وتواجد النسر في تصميم قميص الأهلي لأول مرة، فيما دخل اللون الذهبي كذلك على تصميم القميص الأساسي.

وجاء القميص البديل باللون الرمادي والأسود، فيما غلب اللون الأزرق على القميص الثالث مع تداخل اللون الأحمر معه.

الأهلي من المتوقع أن يُنافس خلال الأشهر القادمة على لقبي كأس السوبر المصري والأفريقي بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية 2021 في قطر.

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