نسر ولون رمادي .. الأهلي يكشف عن قمصانه الثلاثة لموسم 2020-2021
أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة عن قمصانه الثلاثة لموسم 2020-2021، وقد حمل التصميم الجديد من شركة أمبرو الإنجليزية بعض المفاجآت.
بطل الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي يستعد للدفاع عن لقبه الأول بمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد القادم، ومن المقرر أن يلعب بقميصه الجديد الذي جاء كالمعتاد باللون الأحمر.
وتواجد النسر في تصميم قميص الأهلي لأول مرة، فيما دخل اللون الذهبي كذلك على تصميم القميص الأساسي.
🚨| تيشيرت جديد بطموح جديد ❤️🦅💪— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 11, 2020
🔴 | #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/DFIAnZcoro
وجاء القميص البديل باللون الرمادي والأسود، فيما غلب اللون الأزرق على القميص الثالث مع تداخل اللون الأحمر معه.
لنحلق معاً 🦅☝️🌟— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 11, 2020
🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Vgz2XZD8n8
الأهلي من المتوقع أن يُنافس خلال الأشهر القادمة على لقبي كأس السوبر المصري والأفريقي بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية 2021 في قطر.