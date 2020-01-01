الأهلي يُعلن عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية

تغيير كبير في موقف رينيه فايلر تجاه اللاعب

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عودة لاعب وسط الفريق "صالح جمعة" للتدريبات الجماعية بدءًا من تدريب يوم غدٍ الثلاثاء.

لاعب الوسط المصري كان يتدرب بشكل منفرد خلال الفترة الماضية بعدما خرج من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، إذ كان المدرب السويسري قد أعلن قبل عدة أشهر عدم الحاجة له وتمنى له النجاح والتوفيق في أي نادٍ آخر، وقد ارتبط جمعة بالفعل بأكثر من نادٍ لكن دون أن تصل المفاوضات للنهاية السعيدة.

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سيد عبد الحفيظ أوضح في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي أن جمعة سيُشارك في تدريبات الغد الجماعية، مشيرًا إلى خوضه برنامجًا تأهيليًا مكثفًا في صالة الألعاب الرياضية خلال الفترة الماضية.

وقد قرر الجهاز الفني للفريق الأحمر أن يخوض اللاعبون تدريبات الغد في مجموعة واحدة عند الثامنة والنصف صباحًا، وذلك بعدما تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.