سيرينو، بلايلي، رمضان وفايلر .. أمير توفيق يكشف أسرار الأهلي

مدير التعاقدات في الأهلي يُدلي بتصريحات مثيرة

حل أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي ضيفًا على برنامجه "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس 2، وقد تحدث مع الإعلامي إبراهيم فايق عن عديد الملفات التي تهم جماهير النادي وأبرزها ملف الصفقات الجديدة ورمضان صبحي ورينيه فايلر.

توفيق أكد بداية حديثه أن جاستن سيرينو نجم صن داونز أحد اللاعبين المرشحين لارتداء قميص الأهلي، مؤكدًا أن النادي طلب ضمه قبل عام لكن رُفض طلبه تمامًا من الفريق الجنوب أفريقي ومشيرًا إلى أنه لم يخرج من حسابات النادي.

اقرأ أيضًا | 10 عقبات .. الأهلي يُحرز اللقب الأصعب في تاريخه القاري

المزيد من الفرق

ورفض مدير التعاقدات الخوض في ملف رمضان صبحي كثيرًا، مؤكدًا أنهم في الأهلي أغلقوا الصفحة تمامًا، ومضيفًا "النقطة الفاصلة في ملف رمضان أنه لا أحد أكبر من النادي الأهلي، الفريق تُوج بدوري أبطال أفريقيا دون رمضان صبحي، لا أريد الحديث عن هذا الأمر كثيرًا رغم وجود الكثير من التفاصيل، لكني أكتفي بما قاله اللاعب. الأهلي يود الحفاظ على لاعبيه الذين يقدرونه بالفعل لا القول".

وعن سبب عدم التعاقد مع يوسف بلايلي خاصة بعد فسخ عقده مع الأهلي السعودي، قال أمير توفيق "تحدثنا مع بلايلي مرة واحدة فقط منذ 3 أشهر وقبل أن يفسخ عقده مع الأهلي، لكن والده خرج في الإعلام وتحدث بشكل مفاجئ عن تفاصيل لم يكن مفترض الحديث عنها، شعرنا هنا أنه يتم التلاعب بنا واستغلال اسم الأهلي لتسويق اللاعب".

أضاف "تراجعنا عن ضم بلايلي، تحدث معنا بعض الوسطاء بعدما فسخ عقده مع ناديه السعودي، لكننا أخبرناهم أننا أغلقنا الملف ولا نريد التعاقد مع اللاعب".

المسؤول الشاب أكد أن أزمة فيروس كورونا كانت السبب الأهم في رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر، مشيرًا إلى قلق أسرته الكبير عليه وتراجع حالة المدرب النفسية كثيرًا بعد إصابه مساعده ديفيد سيزا بكورونا، مضيفًا "رحيل فايلر كان خلفه أسبابًا شخصية وعائلية نعلمها تمامًا لكن لا نريد الكشف عنها احترامًا له، الأهلي أكبر من أي شخص وقد لاحظنا منذ البداية تغير المدرب ولذا فضلنا عدم استمراره".

أمير توفيق أوضح أن بيتسو موسيماني كان خيار النادي الأول لخلافة فايلر، موضحًا أنهم رفضوا الحديث معه عن التفاصيل التعاقدية إلا بعد حصوله على موافقة صن داونز، ومشيرًا إلى أن أرقام المدرب السابقة تجعله في مستوى المدربين الأوروبيين.

وأضاف "نحن نبدأ مشروعًا جديدًا مع موسيماني، لقد وقعنا معه عقدًا لمدة عامين رغم أننا نتعاقد مع المدربين لموسم واحد قابل للتجديد مؤخرًا، وعدم الفوز بدوري أبطال أفريقيا لم يكن ليجعلنا نتخلى عنه، نحن نثق به تمامًا".

واستبعد مدير التعاقدات خروج أي لاعب جديد من الأهلي بالإعارة هذا الموسم، مؤكدًا استمرار جيرالدو وموضحًا أن مستقبل صالح جمعة لم يُحسم خلال الـ24 ساعة التي أعقبت رحيل مرتضى منصور عن نادي الزمالك كما أشاع البعض، بل أكد أن القرار اتخذ منذ فترة نتيجة عوامل كثيرة.