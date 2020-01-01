سيد عبد الحفيظ يُحدد موعد عودة حسين الشحات وبقية مصابي الأهلي

الأهلي تخطى إنبي يوم أمس في الدوري المصري

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالانتصار على إنبي يوم أمس في الدوري المصري، كما كشف عن تطورات حالة اللاعبين المصابين وأبرزهم حسين الشحات.

متصدر الدوري المصري عزز صدارته مساء أمس بتخطي الفريق البترولي بهدفين دون رد أحرزهما محمد هاني وعلي معلول في الشوط الثاني من اللقاء الذي شهد عودة حمدي فتحي بعد غيابه الطويل للإصابة.

المزيد من الفرق

عبد الحفيظ وصف أداء الفريق بالمقبول خلال اللقاء، مضيفًا في تصريحاته لقناة الأهلي "أداء الأهلي اليوم كان مقبولًا مقارنة بالغياب الطويل عن المباريات، كنا بحاجة لعمل إضافي في الجانب الهجومي خلال الشوط الأول وقد تحسن الأمر في الشوط الثاني".

أضاف حول عودة نجم الوسط وهدف الظهير الأيمن "عودة حمدي فتحي مهمة جدًا لنا، هو أحد العناصر المؤثرة في الفريق وصاحب مستوى ممتاز. محمد هاني من أعمدة الفريق الأساسية وهدفه يُوضح دور الظهيرين في الجانب الهجومي".

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن عبد الحفيظ قوله حول حالة المصابين "حسين الشحات سيكون جاهزًا للانخراط في التدريبات خلال أسبوعين، فيما يحتاج الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود فترة أطول. سعد سمير لن يلعب معنا هذا الموسم لرفع اسمه من القائمة المحلية في يناير الماضي".