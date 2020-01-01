تقارير | الأهلي يطلب 6 ملايين دولار للتخلي عن مهاجمه الأجنبي

الأهلي يُحدد السعر المطلوب للتخلي عن مهاجمه الأجنبي، إذ يطلب 6 ملايين دولار للسماح له بالرحيل الصيف القادم

كشفت مصادر صحفية أن إدارة النادي الأهلي لا تُمانع في التخلي عن نجم الفريق جونيور أجايي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، لكن فقط مقابل العرض المالي المناسب.

ويُعد المهاجم النيجيري صاحب الـ24 عامًا أحد نجوم الفريق الأحمر المؤثرين جدًا، إذ خاض معه منذ انضمامه إليه قادمًا من الصفاقسي التونسي 121 مباراة أحرز خلالها 35 هدفًا وصنع 24 آخرين، بواقع 78 مباراة في الدوري المصري و32 في دوري أبطال أفريقيا و7 مباريات في كأس مصر و4 مباريات في كأس السوبر المصري.

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التقارير الصحفية المتابعة للأحداث داخل القلعة الحمراء أكدت أن إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب لا تُمانع في الاستماع للعروض الخليجية والأوروبية لشراء أجايي لكن فقط تلك الجادة والمغرية ماليًا منها.

وأضافت أن النادي حدد مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي على الأقل للتخلي عن أجايي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، ذلك ليستطيع تعويضه بلاعب أو أكثر آخرين لا يقلون جودة فنيًا وبدنيًا عنه، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية لدى المدرب رينيه فايلر.