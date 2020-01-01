رسميًا | الأهلي يُجدد عقد سلمان المؤشر حتى 2023

أغلق أخيرًا هذا الملف في الفريق الجداوي

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا تجديد عقد لاعب وسطه المخضرم سلمان المؤشر حتى عام 2023.

وكانت جل المصادر الصحفية قد أكدت الأسبوع الماضي توصل النادي لاتفاق مع اللاعب السعودي على تجديد العقد الذي انتهى بالفعل في نهاية يونيو الماضي، وذلك بعد تدخل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي.

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صاحب الـ31 عامًا أبدى رغبته بالبقاء مع الراقي منذ عدة أسابيع، لكنه اشترط الحصول على كامل مستحقاته المالية المتأخرة عن عقده السابق للتوقيع على العقد الجديد، والبالغة ستة ملايين ريال سعودي، وهو ما أعاق تجديد العقد حتى الآن.

ولم يكشف الأهلي التفاصيل المالية للعقد الجديد، واكتفى بنشر عدة صور عبر حسابه الرسمي على تويتر تُظهر المؤشر وهو يوقع عقده الجديدة مع النادي.

المؤشر كان قد تحدث عن تجديد عقده منذ عدة أيام قائلًا لصحيفة الرياضية السعودية قال فيه "الحمد لله، فضلت البقاء في النادي الأهلي. أشكر كافة الجماهير التي دعمتني وسألت عني دومًا، وأتمنى لكم التوفيق دائمًا".

🎥 سلمان المؤشر عبر "الرياضية" يقدم الشكر إلى جماهير الأهلي بعد تمديد عقده مع النادي حتى نهاية الموسم الجاري..

(من: @ahmadallogan ) pic.twitter.com/oPEMHkd0qO — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) August 3, 2020