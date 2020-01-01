ما الذي طلبه ميلويفيتش من منصور بن مشعل لموسم الأهلي القادم؟

جرى اجتماع مؤخرًا وتم خلاله تحديد طلبات المدرب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن فحوى اجتماع الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي مع محمد الحارثي المدير التنفيذي للنادي والمدير الفني للفريق فلادان ميلويفيتش بجانب عضوين من جهازه الفني.

الصحيفة أوضحت أن الاجتماع شهد مناقشة وضع الفريق فنيًا وكيفية دعمه للموسم القادم، إذ قدم المدرب الصربي عددًا من التقارير الفنية المختلفة حول أوضاع الفريق ولاعبيه بناءً على ما شاهده من مباريات له خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) والمباراتين الرسميتين اللتين قاد الفريق خلالهما.

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وطلب ميلويفيتش خلال الاجتماع من منصور بن مشعل دعم الفريق بحارس مرمى محلي رابع تعويضًا لرحيل باسم عطا الله إلى الوحدة، وكذلك عمل تغييرات عديدة في أجانب الفريق.

وقد أوضح المدرب الصربي أنه سيُسلم الإدارة تقريرًا فنيًا آخر يتضمن التفاصيل الخاصة باللاعبين الأجانب والمحليين، وسيطرح خلاله وجهة نظره في تحديد مصير عدد من اللاعبين بعد نهاية الموسم الجاري.

وفي نهاية الاجتماع، طلب بن مشعل من ميلويفيتش رفع كافة طلباته الفنية للإدارة ووعده بتلبية جميع رغباته الفنية أملًا في إعادة الفريق للمنافسة الجادة على الألقاب الموسم القادم.