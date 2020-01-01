الأهلي يقدم تقريراً مفصلاً بخصوص مصابيه

الاستعدادات تتواصل لاستئناف الموسم

أوضحت تقارير صحفية سعودية تقديم الجهاز الطبي الخاص بنادي الأهلي تقريراً مفصلاً عن أحوال لاعبيه المصابين والتجهيزات الخاصة لهم في الفترة الماضية والمقبلة.

وتم تحديد موعد العشرين من أغسطس القادم موعداً لعودة منافسات الدوري السعودي من جديد، وعلى أساسه بدأت الفرق وضعت الاستعدادات للعودة.

وذكرت "الرياضية" أن الجهاز الطبي في نادي الأهلي قدم تقريراً مفصلاً بالتقدم الذي أحرزه اللاعبين المصابين خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت توقف المنافسات.

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وأوضح التقرير أن الحديث دار بشكل خاص عن الثنائي نوح الموسى، ومهند العسيري، ومدى تعافيهما من الإصابات التي خضعا للعلاج منها مؤخراً.

الموسى كان قد تعرض لإصابة في عضلات البطن السفلى، وعلى أساسها خضع لعملية جراحية، وأنهى في الأيام الماضية البرنامج التأهيلي الخاص به.

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وفي نفس السياق، خضع العسيري لجراحة على مستوى الركبة في الفترة الأخيرة، ويخضع لبرنامج خاص من أجل تجهيزه واستعادته للجاهزية.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات الجماعية مطلع يوليو المقبل، وذلك بمقر النادي في جدة، والذي يفترض أن يشهد خوضه لمجموعة من اللقاءات الودية.