النصر: أجيبوا أسئلتنا، واحسموا موعد عودة الدوري السعودي

الموعد المبدئي المقترح كان الـ20 من أغسطس القادم

طالب عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم في نادي النصر السعودي الجهات المسؤولة وخاصة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين بالإجابة على الأسئلة المهمة والحيوية المتعلقة بملف عودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم.

وكان الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل قد حدد الـ20 من أغسطس القادم موعدًا مبدئيًا لاستئناف الدوري السعودي المتوقف منذ مارس الماضي وقبل 8 جولات على نهايته، لكن بعض التقارير أشارت مؤخرًا لإمكانية تقديم هذا الموعد إلى 5-6 أغسطس بعد المعطيات الإيجابية وقُرب العودة للحياة الطبيعية في السعودية.

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الحلافي أجرى حوارًا مع صحيفة الرياضية السعودية طالب خلاله بسرعة حسم موعد استئناف الدوري السعودي وضرورة إبلاغ الأندية قبل هذا الموعد بثمانية أسابيع على الأقل لتتمكن من الاستعداد جيدًا للحدث.

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كما تطرق المشرف العام على الكرة في العالمي إلى ملف عقود اللاعبين المحليين والأجانب، مطالبًا الاتحاد السعودي بحسم مصير تلك العقود، مضيفًا " على لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين توضيح أمور عدة بشكل رسمي، بشأن عقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين التي ستنتهي قبل استئناف الدوري، ففي حال تركها اختيارية فستكلف الأندية مبالغ طائلة، وسيُضطر بعضها إلى تجديد العقود حتى لو لم يكونوا مقتنعين باللاعب بشكل تام".

أضاف " يجب أن تبلغ جميع الأندية بموعد العودة للدوري قبل انطلاقته بثمانية أسابيع، وهل سيتم وضع اللاعبين والجهاز الفني في الحجر المنزلي لأسبوعين أم سيكون هناك إجراء آخر؟".

وأتم الحلافي مشيرًا إلى أن إدارة ناديه وبالاتفاق مع المدرب روي فيتوريا وضعت أكثر من خطة لإعداد الفريق للمرحلة القادمة، خاصة بعد التأكيد من جانب الاتحاد الآسيوي على إكمال البطولات القارية لهذا الموسم.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن النصر فيما يتواجد الأهلي رابعًا برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة في الثالث.