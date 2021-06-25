تمت أخيرًا الصفقة الدفاعية

أنهى النادي الأهلي السعودي انتظار جماهيره لأول صفقاته في سوق الانتقالات الصيفي الجاري وأعلن تعاقده رسميًا مع المدافع البرازيلي دانكلير لويس دي جيسوس بيريرا والمعروف باسم دانكلير.

الأهلي لم يحصل حتى الآن على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له إمكانية قيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم الجديد، وذلك لوجود ديون عليه تُقدر بـ124 مليون ريال سعودي تقريبًا، ولكن الإدارة رغم ذلك تتحرك في ملف الصفقات أملًا في حل أزمة الشهادة المالية والديون قبل الـ21 من أغسطس القادم.

الفريق السعودي أوضح خلال حسابه الرسمي على تويتر أن المدافع صاحب الـ29 عامًا وقع عقدًا يمتد لمدة عامين مع إمكانية التجدد لعام ثالث دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وقد أشار إلى أنه لعب لعديد الأندية وأبرزها سيريزو أوساكا وفيسل كوبي وفيتوريا وبوتافوجو، ويبلغ طوله 185 سم.

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا (٢٩ عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر.#Welcome_Dankler💚🇧🇷 pic.twitter.com/CJFlMCHfZ1 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 25, 2021

دانكلير انتقل في فبراير 2021 من فيسل كوبي إلى سيريزو أوساكا بعقد يمتد حتى يناير 2022، وقد خاض 6 مباريات في الدوري الياباني الموسم الماضي.

يُذكر أن الأهلي ارتبط بعدد من المدافعين منذ الانتقالات الشتوية الأخيرة أبرزهم جمال بلعمري ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش.