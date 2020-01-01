رسميًا | الأهلي يتعاقد مع صامويل أوسو
أعلن الأهلي رسميًا تعاقده مع صامويل أوسو جناح الفيحاء، لكن دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بمدة العقد أو قيمة الصفقة المالية وراتب اللاعب.
الأهلي دخل السوق في الأيام الأخيرة بحثًا عن جناح يدعم به صفوفه، وقد استقرت الإدارة على أوسو لمستواه الجيد مع الفيحاء، وكللت المفاوضات التي بدأت مؤخرًا بالنجاح في الساعات الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات.
وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن العقد سيكون بالإعارة لمدة 3 أشهر فقط، وذلك بسبب عقد البوسني إلفيس ساريتش الذي من المقرر أن يعود للعب في يناير القادم ويُسجل بدلًا من اللاعب الغيني.
#Welcome_SamuelOwusu 💪💚🇬🇭 pic.twitter.com/wwoIZaRMQa— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 25, 2020
الإدارة الأهلاوية حاولت التوصل إلى تسوية مع ساريتش لفسخ عقده بالتراضي أو حذفه من قائمة الفريق للموسم الجاري بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لكنه رفض معللًا ذلك بامتلاكه فحوصات طبية تؤكد قدرته العودة للعب مجددًا بعد شهرين، مما يستوجب قيده في قائمة الفريق خلال الفترة الشتوية.
أوسو يلعب مع الفيحاء منذ صيف 2019، وقد خاض 28 مباراة في دروي كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع واحد.