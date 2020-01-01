الجولة الـ24 .. بارقة أمل الاتحاد في كسر تفوق الأهلي في ديربي جدة

الأهلي يُواجه الاتحاد مساء الأحد القادم في الدوري السعودي

يحل النادي الأهلي السعودي ضيفًا على جاره وعدوه اللدود " الاتحاد " مساء الأحد القادم ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والذي عاد للانطلاق من جديد الأسبوع الماضي بعد توقفه منذ مارس 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

الأهلي بدأ الجزء الثاني من الدوري السعودي بنجاح حين تخطى الحزم بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما سقط الاتحاد أمام أبها بهدفين مقابل هدف واحد ليُصعب مهمته النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويتمتع الأهلي بأفضلية واضحة وساحقة على العميد في مباريات الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يخسر ديربي جدة أمام الاتحاد منذ 29 مارس 2012.

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وقد خاض الفريقان لقاء الديربي منذ ذلك الحين 15 مرة ، وفاز الراقي في ثمان مباريات وتعادل في سبع أمام جاره وشريكه في ملعب الجوهرة المشعة، وتلك أفضل سلسلة من النتائج الإيجابية لصالح الأهلي في الديربي منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي عام 2008.

الأهلي بحاجة إلى نقاط المباراة الثلاثة لتساعده في صراعه لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم، لكن حاجته تلك لا تُقارن بحاجة الاتحاد الماسة للنقاط الثلاثة لمساعدته على البقاء في دوري المحترفين، إذ لم يعد بينه وبين الفتح صاحب المركز الـ14 سوى نقطة واحدة.

ورغم هذا التاريخ الحديث غير المبشر أبدًا لجماهير الاتحاد، إلا أن هناك نقطة ضوء قد تُمثل بارقة أمل بإمكانية تحقيق انتصار طال انتظاره على الأهلي.

نقطة الضوء تلك تتمثل في أن آخر انتصار للاتحاد على الأهلي في الدوري السعودي كان في مباراة لُعبت ضمن الجولة الـ24 من البطولة، والمثير أن الفريقان لم يلتقيا أبدًا ضمن الجولة الـ24 سوى مرة واحدة والقادمة ستكون الثانية.