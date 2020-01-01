حُسم الأمر .. الاتحاد يخسر بوني وزملاءه الثلاثة أمام الأهلي

الاتحاد يُواجه الأهلي مساء الأحد القادم في الدوري السعودي

يستعد الاتحاد لاستضافة جاره ومنافسه اللدود " النادي الأهلي" مساء الأحد القادم ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد بات مؤكدًا خسارته لأربعة من لاعبيه خلال اللقاء.

الدوري السعودي عاد للانطلاق من جديد يوم الثلاثاء الماضي بعد توقفه منذ مارس 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد افتتح الاتحاد مشواره بالخسارة أمام أبها في الجولة الـ24 مما عقد موقفه في جدول الترتيب، إذ أصبح على بعد نقطة واحدة فقط من الفتح صاحب المركز الـ14.

صحيفة الجزيرة السعودية أكدت أن غياب الرباعي، ويلفريد بوني وعبد العزيز البيشي وليوناردو جيل وهارون كمارا، بات مؤكدًا عن مباراة ملعب الجوهرة المشعة أمام الأهلي مساء الأحد بسبب الإصابة.

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