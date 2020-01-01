ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة أبها وديربي جدة أمام الاتحاد

الأهلي يُواجه الحزم مساء اليوم في الدوري السعودي

يستعد النادي الأهلي السعودي لمواجهة الحزم مساء اليوم ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، عقب قرار استئناف البطولة بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) منذ مارس الماضي.

وتعرضت استعدادات الفريق الجداوي للمبارة إلى ضربة قوية بعد إصابة صانع ألعابه ماركو مارين خلال المران وتأكد غيابه عن المباراة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن مارين تعرض إلى تمزق عضلي خلال المران، وقد أجرى فحصًا مبدئيًا أظهر عدم قدرته على اللعب لمدة 10 أيام إلى أسبوعين على الأقل، مما يعني أنه سيُفوت مواجهة الحزم وكذلك المباراة الأهم أمام الاتحاد في ديربي جدة الجولة القادمة.

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وأوضحت الرياضية أن اللاعب الألماني سيُجري صباح اليوم المزيد من الفحوصات الطبية في إحدى المستشفيات الخاصة في جدة، وسيكون معه أحد أعضاء الجهاز الطبي، وذلك بهدف تحديد درجة التمزق العضلي الذي تعرض له وتحديد مدة غيابه عن الملاعب بشكل دقيق.

الأهلي سيخوض المباريات المتبقية من الدوري السعودي دون مهاجمه دجانيني تفاريس الذي رفض العودة وفسخ عقده من جانب واحد مع النادي لوجود خلاف حول مستحقاته المالية، ومن المقرر أن يتقدم النادي بشكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.