أبرزها عودة دي سوزا .. ميلويفيتش يُحدد 5 شروط لاستمراره مع الأهلي

المدرب وافق على البقاء حال التجاوب مع مطالبه

حدد فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي السعودي خمسة شروط لاستمراره مع الفريق الموسم القادم، ذلك خلال اجتماع جمعه مؤخرًا مع الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة.

الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة الرائد ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في مباراة مصيرية وحاسمة في صراع الفريقين لضمان التأهل لدوري أبطال آسيا 2021.

الفريق فرط في فرصة حسم المركز الثالث لصالحه بتعادله مع الشباب 1-1 في الجولة الماضية، ويتواجد ثالثًا حاليًا برصيد 47 نقطة لكن يُطارده الرائد والوحدة بفارق نقطة واحدة ثم الفيصلي صاحب الـ45 نقطة.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب الصربي أوصى أولًا بانتظام صرف مكافآت الفوز للاعبين تحفيزًا لهم، كما طلب التعاقد مع جناح أجنبي بدلًا من دجانيني تافاريس الذي فسخ عقده من جانب واحد ومازالت قضيته في الاتحاد الدولي لكرة القدم لم تُحسم بعد.

ميلويفيتش أوصى كذلك بالتعاقد مع جناح آخر حال عدم استعادة الجزائري يوسف بلايلي، الذي رفض العودة من بلاده إلى السعودية رغم توفير طائرة خاصة له أكثر من مرة.

الشرط الأهم لدى المدرب كان استعادة لاعب الوسط جوزيف دي سوزا لحاجة الفريق الكبيرة له، علمًا أن اللاعب البرازيلي فسخ عقده من جانب واحد لتأخر حصوله على مستحقاته المالية ويرتبط حاليًا باللعب في الدوري التركي.

وأخيرًا طلب ميلويفيتش من الإدارة سرعة ضم طلال العبسي للفريق وتدريباته الجماعية لرغبته الاستعانة به في دوري أبطال آسيا 2020 الذي سيُستكمل هذا الشهر في قطر.