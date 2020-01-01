ميلويفيتش: الأهلي سيُواصل المشوار في دوري أبطال آسيا

الفريق السعودي تأهل لدور الـ16

أبدى فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي السعودي سعادته بالانتصار على الشرطة العراقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وضمان التأهل لدور الـ16.

الأهلي الذي يُمثل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في البطولة القارية بجانب الهلال والنصر والتعاون نجح أمس في هزيمة الشرطة بهدف دون رد سجله ماركو مارين في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي أقيم في قطر.

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الفريق الجداوي رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق خمس نقاط عن استقلال طهران الإيراني والفريق العراقي، فيما ألغيت نتائج الوحدة الإماراتي بعد انسحابه من البطولة.

المدرب الصربي أكد عقب اللقاء أن الشرطة فريق قوي وصعب، مضيفًا "حققنا الفوز في مباراة صعبة أمام منافس قوي، لم نكن نعلم الكثير عن فريق الشرطة والذي لعب جيدًا خلال المباراة".

أضاف حول طموح الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020 "سعداء بالفوز وحصاد النقاط الثلاثة المهمة بالنسبة لنا، نريد تحقيق الفوز في المباراة القادمة ومواصلة المشوار في البطولة القارية".