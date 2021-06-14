الراقي أمام تحدٍ صعب حاليًا

وجه الإعلامي الرياضي محمد النمري رسالة إلى جمهور الأهلي السعودي، مطالبًا إياهم بتجاهل كل ما يحاك ضد إدارة النادي حاليًا برئاسة ماجد النفيعي.

ما الذي يدور في الأهلي؟

الراقي يمر حاليًا بتحدٍ صعب، إذ أنه فشل في اختبار الكفاءة المالية، بعدما حل في المركز الثالث في قائمة الأكثر ديونًا، فعليه 124383600 مليون ريال.

أما النادي مهلة حتى 21 من أغسطس المقبل كي يُنهي ديونه ووقتها يحصل على شهادة الكفاءة، لكن حتى الآن ووفقًا للتقارير الصحفية الصادرة، فإن الأهلي غير قادر على سداد ديونه.

وليس هذه هي المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الراقي، إذ أنه أمامه عدة ملفات عليه إنهائها، على رأسها التجديد لمحمد آل فتيل، بجانب إقناع حارس مرمى الفريق محمد العويس بالبقاء، في ظل التقارير التي تشير إلى طلبه فسخ التعاقد.

رسالة النمري:

النمري ناشد جمهور النادي الجداوي بمساندة ناديه، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جمهور الأهلي | ادعموا رئيسكم، تجاهلوا كل ما يُقال ويُحاك ضد إدارته، بإذن الله ستسير الأمور كما هو مأمول ومطلوب".

وأضاف: "كفاية انقسام وشتات وانتصار للأحزاب، فأنتم جمهور يقود ولا يُقاد، فبكم هاجر الفشل وبكم سيسمو العمل بإذن الله".

واختتم: "من يعشق الملكي لا يتخذ من (معول الهدم) وظيفة له (حتى لو بمنشن)".

جمهور #الاهلي |

ادعموا رئيسكم

تجاهلوا كل مايُقال ويُحاك ضد إدارته

بإذن الله ستسير الأمور كما هو مأمول ومطلوب

كفاية انقسام وشتات وانتصار للأحزاب

فأنتم جمهورٌ يقود ولا يُقاد

فبكم هاجر الفشل وبكم سيسمو العمل بإذن الله

من يعشق #الملكي لا يتخذ من (معول الهدم) وظيفة له (حتى لو بمنشن) — محمد النمري 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) June 14, 2021

ماذا سيحدث حال الفشل في الكفاءة؟

حتى الآن، أعلن الأهلي بشكل رسمي عن رحيل البرازيلي لوكاس ليما؛ ظهير أيسر الفريق، بعد توقيع مخالصة مالية معه، ومصير البقية لم يتحدد بعد.

لكن فشل الأهلي في الحصول على شهادة الكفاءة يعني أنه مقبل على موسم كارثي، في ظل حاجته الماسة لتدعيم صفوفه في أكثر من مركز، خاصةً وأنه فشل في الميركاتو الشتوي الماضي في تلبية احتياجات الفريق بشكل كامل، وتحديدًا في مركز الدفاع الذي يحتاج إلى تدعيم عاجل.

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