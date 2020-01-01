"وحش" الإصابات يصطاد ضحية جديدة في الأهلي

قائمة طويلة من الإصابات في الأهلي

اصطاد "وحش" الإصابات ضحية جديدة في الأهلي السعودي بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الوسط يوسف الحربي يوم أمس تعرضه لتمزق عضلي.

وكان اللاعب صاحب الـ22 عامًا قد غادر استاد الأمير فيصل بن فهد بعد 30 دقيقة فقط من انطلاق مباراة الأهلي أمام مستضيفه النصر في الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إثر تعرضه للإصابة.

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وأجرى الحربي فحوصات طبية وأشعه على موضع الإصابة أظهرت تعرضه لتمزق عضلي في العضلة الخلفية سيغيب على أثره لمدة 20 يومًا تقريبًا.

الأهلي عانى هذا الموسم كثيرًا من الإصابات الصعبة والقوية لنجومه وأبرزهم جوزيف دي سوزا وعمر السومة ويوسف بلايلي ومحمد العويس، وتضم قائمة مصابيه حاليًا الرباعي الدفاعي معتز هوساوي ومحمد آل فتيل وعبد الباسط هندي ومحمد خبراني.

من جانب آخر، تقرر أن يصل المدرب الجديد فلادان ميلويفيتش إلى جدة خلال الأيام القليلة القادمة لبدء مهمته مع الأهلي، وسيرافقه 5 مساعدين يتقدمهم الصربي ميلوراد كوسانوفيتش.

ميلويفيتش هو المدرب الخامس للأهلي هذا الموسم في الدوري السعودي، وقد سبقه الرباعي ماركو برانكوفيتش وصالح المحمدي وكريستيان جروس ومازن بهكلي.