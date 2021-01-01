نوير: السداسية حافز إضافي لنا، الأهلي بطل أفريقيا ومواجهته ستكون صعبة

حارس مرمى بايرن ميونخ يتحدث عن كأس العالم للأندية وحلم الفوز بالسداسية

أكد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ على أن حلم الفوز بالسداسية خلال موسم واحد يُمثل دافعًا كبيرًا له ولزملائه للفوز بكأس العالم للأندية، موضحًا في نفس الوقت أنه لا يتوقع مهمة سهلة خاصة إن واجه النادي الأهلي المصري بطل أفريقيا.

مونديال الأندية سينطلق مساء الخميس القادم في العاصمة القطرية الدوحة بمباراة تجمع الأهلي مع الدحيل القطري، والفائز منهما سيواجه بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

حارس المرمى الألماني لم يُخف شوقه لخوض غمار البطولة، إذ قال لموقع الاتحاد الدولي الرسمي "أنا أتطلع بشوق لخوض غمار كأس العالم للأندية FIFA، لأنه سبق لنا أن تذوقنا طعم التتويج باللقب. ولقد كان ذلك قبيل أعياد الميلاد، مما جعل ذلك التتويج ختاماً رائعاً لتلك السنة. وأمامنا الآن الفرصة لخوض مواجهتين في قطر، وتحدونا رغبة كبيرة في الظفر باللقب السادس".

"لدي ذكريات إيجابية جداً لأننا فزنا باللقب. لم تكن مباريات سهلة، وكان علينا بذل جهد كبير للفوز بالمباريات، وخاصة النهائي. وكان الشعور بالارتياح عظيماً بعد ذلك. وقد استمتعنا بوقتنا كثيراً بعد تلك المباراة".

صاحب الـ34 عامًا وصف الفوز بدوري أبطال أوروبا 2020 بالحلم، مشددًا على أن الفوز بالسداسية يحفزهم كثيرًا لمحاولة الظفر باللقب العالمي، إذ قال "هذا بالطبع حافز إضافي. نحن نتطلع بشوق للمشاركة في كأس العالم للأندية. ولدينا هدف واضح، ونريد أن ندخل غمار المنافسات بروح إيجابية".

مُضيفًا حول المنافس المتوقع بين الدحيل والأهلي "نحن الآن نركز كلياً على منافسات الدوري المحلي لكننا سنستعد للمباراة في الوقت المناسب. نادي الأهلي نعرفه، فهو الفائز بدوري أبطال أفريقيا، لهذا قد تكون مهمة صعبة. ولقد كانت صعبة كذلك عام 2013. ليس من السهل اللعب ضد فرق لا تعرف عنها الكثير".