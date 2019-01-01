عسيري: جروس لا يتحمل الهزيمة والطرد حفّز الحزم

الأهلي تلقى هزيمة في أول مباراة له تحت قيادة جروس بالولاية الثالثة

حمّل عبد الفتاح عسيري؛ لاعب الأهلي السعودي، الحظ وزملائه مسؤولية تلقي الهزيمة أمام الحزم، موضحًا سبب عصبيته الزائدة في لقاء الليلة.

الراقي تلقى الهزيمة في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد السويسري كريستيان جروس، أمام الصاعد حديثًا لدوري المحترفين بثنائية مقابل هدف وحيد، رغم أن الأخير خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط لطرد لاعبه لويز فليبي، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. (طالع تقرير المباراة)

وقال عسيري، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، عقب المباراة: "الحمد لله، هذا حال كرة القدم، الحظ لم يكن معنا اليوم، والحزم استغل الهجمات المرتدة، وبالفعل سجل هدفيه من مرتدات، والكرة طبيعتها أنه إذا لم تسجل، إذًا ستستقبل".

وأضاف: "فقدنا التركيز في بعض لحظات المباراة، وكنا نحضر كثيرًا في الخلف بدلًا من اللعب على المرمى، بينما كان الطرد حافزًا للاعبي الحزم، لتقديم مباراة أفضل".

لاعب الراقي تابع: "جروس لا يتحمل مسؤولية الهزيمة، فهو اعتمد نفس التشكيل الذي كنا نلعب به في المباريات الأخيرة باستثناء لاعب أو اثنين، لكن نحن لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، والحظ عاندنا".

وبسؤاله عن سر عصبيته الزائدة اليوم، أوضح: "كان لي خطأين والحكم لم يحتسبهما، وطالبته بالرجوع إلى الفيديو ولم يستجب، في الأخير هذا ليس عذرًا".

واختتم: "لم يعد هناك فريق كبير وآخر صغير، من يريد الدوري عليه أن هزم الجميع، ومن الجيد أن أخطائنا تحدث حاليًا ولن تتكرر في القادم، وإن شاء الله سنتحسن في المباريات المقبلة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الحزم إلى النقطة 13 ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد الراقي عند 14 نقطة في المركز الرابع.

الحزم نجح من قبل في الفوز أمام النصر بهدف وحيد، وتعادل أمام الاتحاد بنتيجة 1-1.