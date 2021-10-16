الأهلي ضد الحرس الوطني: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد الحرس الوطني، في إطار الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021/2022

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الحرس الوطني × الأهلي

مباشر، لحظة بلحظة



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تشكيل الأهلي:

قرر المدرب بيتسو موسيماني إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

علي لطفي



معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني



السولية، ديانج، حمدي فتحي



كهربا، شريف، طاهر

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور ال32 دوري أبطال أفريقيا🦅🔝💪#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/6mSBhZ0XCA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 16, 2021

يستهل حامل اللقب مشواره في الموسم الجديد للبطولة بمواجهة بطل النيجر، ويسعى الأهلي للعودة من هناك بفوز عريض، من شأنه أن يسهل مهمة العملاق القاهري بصورة أكبر في مباراة العودة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الأهلي والحرس الوطني في إطار الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021/2022، على ملعب سيني كونتشي.