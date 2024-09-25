حقيقة أم "طقطقة" هلالية؟ .. "وصف خروجه من الكأس أمام الجندل بالمفاجأة مجاملة للأهلي!"

الأهلي خرج من دور الـ32 لكأس الملك

فيما صُدم الأهلاوية على جميع المستويات بخروج الأهلي من دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته أمام الجندل 2-1، وجه لهم إعلامي هلالي صدمة أكبر بوصف ما حدث بغير المفاجئ.

الأهلي الوحيد من كبار دوري روشن السعودي الذي لم يتأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما أقصي أمام الفريق صاحب المركز الـ16 في دوري الدرجة الأولى "يلو" السعودي.

الإعلامي المخضرم، عبد الرحمن الجماز، أكد أن وصف خروج الأهلي بالمفاجأة هو مجاملة للفريق وجمهوره، مضيفًا خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية "إن أردنا مجاملة الأهلاوية سنقول أن خروجه من الكأس كان مفاجأة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أوضح "إن رأينا أن خروجه أمام الجندل مفاجأة نقول أن مباريات الكأس دومًا ما تحفل بالمفاجآت، لكن لنكون صادقين مع الأهلاوية فهي غير مفاجأة، لأن الأهلي الذي كان يُعد أيقونة بطولة الكأس ويُلقب بقلعة الكؤوس يمتلك سجلًا سيئًا في السنوات الأخيرة".

أتم "الأهلي خرج من الجندل وقبله من أبها والفيصلي والوحدة مرتين، ومرة أمام الأهلي وأخرى أمام النصر، إن استثنينا الأهلي والنصر فكل خروج له كان بنفس السيناريو تقريبًا. هي مفاجأة بالنظر إلى عوامل أخرى مثل الفارق في القيمة السوقية والإمكانيات المالية المتاحة للفريقين، وكذلك قياسًا بسلسلة النتائج التي سبقت المباراة للفريقين، فالجندل لم يُحقق سوى انتصار واحد في دوري يلو ويقبع في المركز الـ16".

المتابعون عبر منصة إكس انقسموا حول تلك التصريحات، إذ هناك من رآها تصف الحقيقة المجردة دون تجميل، فيما وصفها البعض بـ "طقطقة" من إعلامي هلالي على الأهلي وجمهوره.