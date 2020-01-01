السومة: متفائل بهذا اللاعب، والأهلي عانى من الإرهاق ونقص الانسجام

المهاجم السوري يتحدث عقب الفوز على الباطن في الدوري السعودي

وعد عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي جماهير الفريق بتقديم موسم قوي والمنافسة على البطولات بقوة، لكن مشددًا على حاجة اللاعبين للوقت لتحقيق الانسجام الكامل والوصول بالمستوى للأفضل.

الأهلي افتتح مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بالفوز على الباطن بهدف يتيم أحرزه سلمان المؤشر في الشوط الأول، ورغم الفوز إلا أن الفريق لم يُقدم الأداء المنتظر من جماهيره الكبيرة.

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السومة تحدث للقنوات الرياضية السعودية عقب اللقاء موجهًا شكره للإدارة على توفير طائرة خاصة لنقل الفريق لخوض اللقاء، مؤكدًا أن هذا ساعدهم كثيرًا خاصة في ظل حالة الإرهاق التي يُعاني منها اللاعبون.

مضيفًا "الأمر الأهم هو حصد النقاط الثلاثة، فهي المباراة الأولى في الدوري وكان من المهم أن نفوز، لم نصل لمستوانا المطلوب بعد خاصة في ظل انضمام عدد من العناصر الجديدة لنا وحاجتنا للوقت للانسجام معًا".

وعن تراجع الأداء في الشوط الثاني قال "هناك شيء من الإرهاق بالطبع، وهو السبب الأول، لكن الثاني والأهم هو غياب الانسجام بين عناصر الفريق، نحتاج إلى الوقت وسنتحسن مع مرور المباريات بإذن الله".

تابع "طموح الأهلي دومًا هو تحقيق البطولات، وإن شاء الله نُسعد جماهيرنا هذا الموسم".

وأتم قائلًا عن الصفقات الجديدة "أنا متفائل كثيرًا باللاعب إدريس فتوحي، وإن شاء الله ترون منا جميعًا مستوًى ممتاز في المباريات القادمة".

يُشار إلى أن الأهلي خرج من دوري أبطال آسيا أمام النصر، حيث خسر أمامه في ربع النهائي بهدفين دون رد.